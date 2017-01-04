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Утренняя сводка штаба АТО: десятки обстрелов, двое бойцов ранены

04.01.2017, 07:18

За минувшие сутки, с 6:00 вчерашнего дня до утра сегодняшнего, произошло 39 обстрелов позиций украинских войск в Донбассе, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сводке штаба АТО.

На мариупольском направлении фронта из минометов оккупанты обстреливали разрушенный в боях прибрежный поселок Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов противник неоднократно открывали огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному, а по силам АТО в Широкино и Талаковке вели огонь снайперы.

На луганском направлении боевики обстреливали позиции украинских войск преимущественно из гранатометов и стрелкового оружия, в основном под Новозвановкой.

Близ Донецка террористы "работали" по укрепрайонам сил АТО из 82-миллиметровых минометов (в Луганском), а из гранатометов и стрелкового оружия - в районе Майорского, Зайцевого, Луганского, Авдеевки и Песков.

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