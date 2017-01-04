Опубликовано видео с передовых позиций ВСУ на Светлодарской дуге

Фотожурналист Анатолий Степанов обнародовал на своей странице в Facebook видеоролик из подборки фотографий, сделанных им на Светлодарской дуге зоны АТО.

На видео, которое называется "Волшебный лес", слышны звуки стрельбы и взрывов, голоса украинских военных.

"Мы на отбитых у сепаратистов позициях. Всю ночь прилетают мины. Они ложатся то ближе, то дальше от окопов. Иногда звонко рвутся гранаты от АГС. До противника двести метров, и солдаты для профилактики простреливают пространство перед окопами. Время от времени завязывается стрелковый бой. Ребята на позициях говорят, что это ничто по сравнению с артиллерийскими обстрелами недельной давности, когда на эти окопы прилетали всевозможные калибры", - отмечает в описании к ролику Степанов.

Также он рассказывает о "богатом ассортименте армейских пайков", найденных на позициях террористов. "Я за ночь и день успеваю ознакомиться с солдатским меню российской армии", - пишет Степанов.

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23 декабря 2016 года Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское, что на Светлодарской дуге.

По словам министра обороны Степана Полторака, ВСУ не нарушили минские соглашения, взяв под контроль новую позицию в районе Светлодарской дуги.

Видео: YouTube

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