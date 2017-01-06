Стрельба в аэропорту Флориды: есть жертвы

Несколько человек погибли и девятеро ранены в результате стрельбы в пятницу в аэропорту Форт-Лодердейл в американской Флориде. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис шерифа округа.

Согласно сообщению, стрелявший задержан.

"У нас нет информации, что он действовал с кем-то еще. В настоящее время он находится под стражей, идет расследование", - сказала шериф Мэйр Барбара.

Следователи изучают мотивы подозреваемого, сказала она.

В то же время, агентство Reuters сообщает о трех погибших в результате стрельбы и девятерых раненых.

Как сообщило агентство, в эфире канала MSNBC неназванные свидетели рассказали, что стрелявший, молодой человек примерно 20 лет в футболке Star Wars, был застрелен полицией, когда пытался перезарядить оружие.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника сообщил, что число жертв выросло до пяти.

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