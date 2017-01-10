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Во Львовской области разрушили памятник погибшим полякам: видео

10.01.2017, 11:16

Во Львовской области неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая. Об этом сообщает Zaxid.net.

"Памятный знак, на котором высечены фамилии погибших в годы войны, уничтожили этой ночью", - сказал первый заместитель председателя Бродовской райгосадминистрации Владимир Адамець.

По его словам, сейчас на место выехала следственно-оперативная группа и СБУ.

Полицейские устанавливают причастных к акту вандализма.

"Информация об этом инциденте впервые появилась в российских СМИ еще вечером 9 января, хотя, памятник повредили в ночь на 10 января", - отмечает издание.

10 октября сообщалось, что на кладбище польского села Верхрата в Подкарпатском воеводстве праворадикалы разрушили памятник воинам Украинской повстанческой армии.

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