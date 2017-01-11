USD:  27.27  27.98   EUR:  28.56  29.70  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ВСУ установили украинский флаг возле Донецкого аэропорта: видео

11.01.2017, 07:26

Украинские военные установили государственный флаг Украины в 500 метрах от Донецкого аэропорта. Об этом говорится в материале одного из украинских телеканалов.

Бойцы АТО установили флаг ночью между двух позиций боевиков. Таким образом они решили поздравить их с праздниками.

Военные говорят: "Понятно, что им это не нравится. украинский флаг Это не провокация. Мы не пошли в атаку".

В то же время бойцы АТО шутят: "Теперь противник воюет под украинским флагом". 

Во время затишья военные занимаются обустройством позиций.

"Постоянно слышны звуки прогрева танков, каждую ночь слышны звуки колонн техники, это возможно ротация (боевиков, - ред)", - отметили они.

За минувшие сутки гибридные войска РФ продолжили обстрел позиций ВСУ на всех направлениях. Они открывали огонь 49 раз.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 