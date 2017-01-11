ВСУ установили украинский флаг возле Донецкого аэропорта: видео

Украинские военные установили государственный флаг Украины в 500 метрах от Донецкого аэропорта. Об этом говорится в материале одного из украинских телеканалов.

Бойцы АТО установили флаг ночью между двух позиций боевиков. Таким образом они решили поздравить их с праздниками.





Военные говорят: "Понятно, что им это не нравится. украинский флаг Это не провокация. Мы не пошли в атаку".



В то же время бойцы АТО шутят: "Теперь противник воюет под украинским флагом".





Во время затишья военные занимаются обустройством позиций.



"Постоянно слышны звуки прогрева танков, каждую ночь слышны звуки колонн техники, это возможно ротация (боевиков, - ред)", - отметили они.







За минувшие сутки гибридные войска РФ продолжили обстрел позиций ВСУ на всех направлениях. Они открывали огонь 49 раз.





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