ВСУ установили украинский флаг возле Донецкого аэропорта: видео
11.01.2017, 07:26
Украинские военные установили государственный флаг Украины в 500 метрах от Донецкого аэропорта. Об этом говорится в материале одного из украинских телеканалов.
Бойцы АТО установили флаг ночью между двух позиций боевиков. Таким образом они решили поздравить их с праздниками.
Военные говорят: "Понятно, что им это не нравится. украинский флаг Это не провокация. Мы не пошли в атаку".
В то же время бойцы АТО шутят: "Теперь противник воюет под украинским флагом".
Во время затишья военные занимаются обустройством позиций.
"Постоянно слышны звуки прогрева танков, каждую ночь слышны звуки колонн техники, это возможно ротация (боевиков, - ред)", - отметили они.
За минувшие сутки гибридные войска РФ продолжили обстрел позиций ВСУ на всех направлениях. Они открывали огонь 49 раз.
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