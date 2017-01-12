Бои в Донбассе за сутки: 62 обстрела, погиб военнослужащий

В период с 06:00 вчерашнего дня на то же время сегодняшнего боевики в Донбассе 62 раза обстреляли позиции сил АТО. В ходе боев четверо военнослужащих были ранены, еще один травмирован, а один боец погиб. Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО в Facebook.

В Приазовье из 120- и 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Марьинку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке и той же Марьинке.

На луганском направлении фронта из 122-миллиметровой артиллерии пророссийские террористы "били" по Троицкому, из минометов обоих калибров и гранатометов различных систем - по этому же поселку и Новозвановке. Также из орудий БТР и крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли по позициям сил АТО в селе Крымском, из стрелкового оружия - по Станице Луганской.

Близ Донецка из обоих типов минометов противник "накрывал" опорные пункты ВСУ в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Также из гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новосёловке Второй, Железному, Верхнеторецкому и снова Зайцево. По населенному пункту Опытное огонь вел снайпер оккупантов, а по Авдеевке - его БМП.

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