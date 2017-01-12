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ОБСЕ показала артиллерию террористов у Светлодарской дуги: видео

12.01.2017, 14:17

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали самоходные гаубицы, которая размещены и стреляют в направлении Светлодарска Донецкой области. 

"Батарея из пяти самоходных гаубиц в нарушение минских соглашений стреляет в направлении Светлодарска. В этом одном случае был выпущен 31 артиллерийский снаряд", - говорится в сообщении.

12 января сообщалось, что за период с вечера 9 по вечер 10 января СММ зафиксировала большее количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая более 700 взрывов.

Большинство этих нарушений наблюдались в районе Светлодарска и Дебальцево, а также в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. 

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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