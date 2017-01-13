Начальника полигона на Волыни подозревают в вымогательстве: видео

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника военного полигона по подозрению в получении взятки в размере 10 тыс. грн в Волынской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Начальник полигона одной из воинских частей, дислоцируемых в Волынской области, задержан за взяточничество Службой безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и полицией", - говорится в нем.

Капитан систематически требовал деньги за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона.

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения взятки.





Ранее правоохранители зафиксировали два факта получения подозреваемым неправомерной выгоды.





По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.





Фото: ssu.gov.ua

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