Трое военных ранены в боях на востоке страны - карта АТО
За 12 января 2017 года у Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны - трое раненых бойцов. Безвозвратных потерь за минувшие сутки нет, сообщил на брифинге пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.
"Вчера в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения", - сказал полковник.
По словам Мотузяника, военнослужащие были ранены в боях около Попасной в Луганской области.
По состоянию на полночь 13 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):
Всего за минувшие сутки на луганском направлении фронта произошло 26 обстрелов со стороны оккупантов, более трети которых - из тяжелого вооружения.
Близ Донецка состоялось 16 огневых провокаций противника, три четверти из которых - с использованием минометов.
На мариупольском направлении - 36 обстрелов, из которых, как уточнил спикер, "абсолютное большинство были неприцельными".
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