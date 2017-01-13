Трое военных ранены в боях на востоке страны - карта АТО

За 12 января 2017 года у Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны - трое раненых бойцов. Безвозвратных потерь за минувшие сутки нет, сообщил на брифинге пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Вчера в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения", - сказал полковник.

По словам Мотузяника, военнослужащие были ранены в боях около Попасной в Луганской области.

По состоянию на полночь 13 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):





Всего за минувшие сутки на луганском направлении фронта произошло 26 обстрелов со стороны оккупантов, более трети которых - из тяжелого вооружения.

Близ Донецка состоялось 16 огневых провокаций противника, три четверти из которых - с использованием минометов.

На мариупольском направлении - 36 обстрелов, из которых, как уточнил спикер, "абсолютное большинство были неприцельными".

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