Дело Толстошеева: стали известны результаты повторной экспертизы

Прокуратура Киева получила результаты повторной экспертизы в деле Станислава Толстошеева, подозреваемого в смертельном ДТП. Как сообщает пресс-служба ведомства, повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущих экспертиз о невменяемости состояния подозреваемого во время совершения ДТП.

В частности, как отмечают эксперты, на момент аварии у водителя Толстошеева произошло "внезапное временно болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потере контроля над управляемостью автомобиля".

Отмечается, что эпилептический припадок у Толстошеева произошел впервые, то есть о возможности его наступления "последний не мог быть осведомленным". Установлено также, что на момент ДТП подозреваемый не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Вместе с тем, учитывая, что через медицинские противопоказания он не может быть допущен к управлению транспортными средствами, водительское удостоверение, выданное на его имя, аннулировано и уничтожено в законном порядке, а соответствующие сведения внесены в систему МВД.

В ближайшее время в уголовном производстве будет принято окончательное решение, отметили в прокуратуре.

На вопрос корреспондента ЛІГА.net, будет ли закрыто дело Толстошеева, пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец ответила: "В настоящее время производство не закрыто. Решается вопрос о возможном проведении дополнительных следственных действий. Более подробно смогу сообщу позже", - заявила она.

9 сентября 2016 года прокуратура Киева закрыла уголовное производство против 21-летнего киевлянина Станислава Толстошеева, которого подозревают в смертельном ДТП у станции метро Левобережная в Киеве. Генеральный прокурор Юрий Луценко вернул прокуратуре дело Толстошеева и потребовал возобновить расследование.



Как известно, 9 января прошлого года внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина.



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