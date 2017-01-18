В Киеве спасатели достали со льдины 12 рыбаков: фото, видео

В среду, 18 января, на Днепре в Киеве спасатели помогли выбраться на берег 12 рыбакам, которых отнесло на оторванной от берега льдине. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Первый случай произошел в районе Южного моста около 13:00. В ГСЧС поступило сообщение о четырех рыбаках, которые находятся на отколовшейся льдине.

В 13:53 спасатели с помощью двух надувных лодок помогли выбраться рыбакам со льда на берег, кроме того оказали помощь по выведению на берег еще 50 рыбакам.

Аналогичный случай произошел возле моста Патона в 11:19, отметили в ГСЧС. 8 рыбаков попали в такую ​​же ситуацию - оказались на отколовшейся льдине на расстоянии около 100 метров от берега. Водолазы спасли пострадавших, безопасно переправив их на берег.







Фото: ГСЧС

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи мужчины отказались, подчеркнули спасатели.

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