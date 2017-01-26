В Донбассе под 50 обстрелов: ранен военный, двое с травмами

За минувшие сутки на линии разграничения в Донбассе зафиксировано 48 обстрелов со стороны оккупантов, которые привели к ранению военнослужащего. Также травмы получили двое других бойцов, рассказал в утренней сводке спикер Минобороны по вопросам АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении фронта террористы использовали как минометы обоих калибров - 120 мм и 82 мм, так и ствольную артиллерию 122 мм. Огонь вели по Красногоровке, Марьинке, Желтом, Березовому, Водяному и Широкино. При этом Красногоровку обстреляли из мобильной реактивной установки Град-П. Гранатометы и стрелковое оружие зафиксированы в обстрелах Марьинки, Павлополя, Гнутово, Водяного, Широкино и Новотроицкого. По позициям сил АТО в последнем населенном пункте и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - орудия БМП противника.

На луганском направлении из 120-мм и 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Орехово, Желтое и все ту же Новозвановку.

Близ Донецка огонь террористы вели из обоих типов минометов: били по Авдеевке, Зайцевому и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка также были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Видео: Youtube

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