Чиновнику Миграционной службы дали 5 лет за взятку в 1,2 тыс грн

Желтоводский городской суд Днепропетровской области приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего начальника сектора Государственной миграционной службы за получение взятки в размере 1,2 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"Вступил в силу приговор Желтоводского городского суда Днепропетровской области начальнику сектора Государственной миграционной службы, которого осенью 2015 года задержали на взятке сотрудники СБУ", - сказано в нем.

Суд установил, что бывший чиновник требовал 1 200 грн за ускорение выдачи внутреннего и заграничного паспортов местному жителю.

Приговором суда злоумышленник признан виновным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и ч. 2 ст. 369-2 - злоупотребление влиянием.





Фото: ssu.gov.ua

Чиновнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

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