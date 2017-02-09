В Харькове женщина бросилась под поезд и осталась жива: видео

В Харькове 9 февраля около 14:45 на станции метро Южный вокзал женщина бросилась под поезд. Она осталась жива благодаря реакции машиниста, применившего экстренное торможение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Пострадавшую сразу же подняли на платформу, в результате происшествия она получила лишь незначительные ссадины.

"Час назад на станции Южный вокзал женщина бросилась под поезд. Машинист молодец - не растерялся, применил экстренное торможение. Женщину подняли с рельсов. Сейчас с ней работает полиция. Вроде бы не только жива, но и видимых повреждений нет", - написал он.

Сидоренко также опубликовал записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие инцидент.

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