СБУ задержала в зоне АТО снайпера боевиков ДНР: видео
В зоне проведения АТО задержана снайпер террористической организации ДНР при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Женщина пыталась пересечь линию разграничения для переоформления документов.
"Сотрудники спецслужбы установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск т.н. "МВД ДНР", - сказано в сообщении.
Задержанная призналась, что в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России в населенном пункте близ города Таганрог Ростовской области. По ее словам, инструкторы лагеря боевиков ранее проходили службу в войсках специального назначения РФ.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Ранее в Ужгороде СБУ задержала администратора пророссийских групп в соцсетях. Согласно сообщению СБУ, задержанный "за российские деньги" создавал фейковые аккаунты в соцсетях, с помощью которых распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на востоке Украины.
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