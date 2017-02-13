Инцидент на Чонгаре: СМИ опубликовали видео заявления комбата ВСУ

Главный редактор крымскотатарского телеканала ATR Осман Пашаев обнародовал в своем Facebook видео заявления командира 34-го батальона 57-й бригады ВСУ Сергея Шпанко по поводу ночного инцидента на Чонгаре.



В частности, на записи комбат приносит извинения за инцидент и причиненный ущерб.



"За вчерашние события приношу свои извинения. Надеюсь, что мы дальше с вами будем нести службу совместно. Все, что мы где-то что-то поломали, мы до ума доведем", - сказал Шпанко, не уточняя, перед кем именно он извиняется.

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На видео слева от комбата стоит координатор акции Гражданская блокада Крыма Ленур Ислямов.



По опубликованной записи можно сделать вывод, что это неполная версия заявления Шпанко.



Ранее сегодня, 13 февраля 2017 года, в оперативном командовании Юг сообщили, что военные задержали и разоружили незаконное вооруженное формирование, прибывшее на позиции ВСУ вблизи админграницы с оккупированным Крымом.



В то же время в Меджлисе утверждают, что военные силой захватили базу крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана в Чонгаре, повредили имущество и напали на членов общественной организации Аскер.



Позже глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что инцидент на Чонгаре исчерпан.

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Командир 57-й бригады Дмитрий Красильников в комментарии LIGA.net сообщил, что конфликт вблизи админграницы оккупированного Крыма произошел во время тренировок военных.



Также комбриг подтвердил информацию СМИ об изъятии на базе Аскера оружия и боеприпасов.



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