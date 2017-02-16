На замглавы НАПК составили протокол о нетрезвом вождении - СМИ

Сотрудники полиции составили протокол о вождении в нетрезвом состоянии относительно заместителя главы Национального агентства по противодействию коррупции Руслана Радецкого. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на полицию и на самого Радецкого.

Инцидент произошел 9 февраля, однако видео с задержанием было опубликовано 16 февраля на сайте издания Обозреватель.

Радецкий подтвердил, что это видео с места происшествия.

"Да, я на видео. И как видите на видео, я был трезвым, толерантно относился к работникам Нацполиции, хотя их поведение вызывает достаточно вопросов. Работники НП не предоставили доказательств, что я якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Однако, вызывающе себя вели", - заявил он.

В то же время он рассказал, что прошел в медицинском учреждении экспертизу на содержание алкоголя в крови.

На уточняющий вопрос, когда именно он это сделал, Радецкий ответил: "все сделал в соответствии с требованиями инструкции".

По его словам, протокол о нарушении поступил в Печерский районный суд 14 февраля.

"Дата (рассмотрения, - ред.) еще не определена. Адвокат обратился с запросами в соответствующие органы", - написал он.

Радецкий не исключает, что действия полицейских были заказными.

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