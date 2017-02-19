В Киеве участники "блокадного шествия" бросают петарды в полицию

Сотрудники полиции заблокировали проход с улицы Институтской на углу с улицей Садовая в центре Киева. Участники "блокадного шествия" пытаются подвинуть полицию и пройти дальше. В ход пошли петарды. Об этом сообщает Укринформ.

По словам участников шествия, полиция не дает им пройти ни по Садовой, ни вернутся по Институтской.

Как сообщается, участники шествия также сломали одну из секций забора на Институтской.

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