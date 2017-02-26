Шахту Бутовка боевики обстреляли из танка и минометов: карта боев
За прошедшие сутки, 25 февраля, в зоне АТО зафиксировано 49 обстрелов со стороны гибридной армии. Четверо украинских военных ранены, один травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Лебединское, Чермалык, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное, Гнутово.
На донецком направлении танк обстреливал позиции сил АТО в районе Песков, шахты Бутовка и Каменки, а из минометов различных калибров - Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое и шахту Бутовка. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Пески, Новолуганское, Верхнеторецкое, Пивничное (Кирово- старое название) и Зайцево.
На луганском направлении из 120 миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое и Новотошковское, а из стрелкового оружия - Станицу Луганскую.
24 февраля в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, 16 военнослужащих получили ранения и травмы.
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