Шахту Бутовка боевики обстреляли из танка и минометов: карта боев

За прошедшие сутки, 25 февраля, в зоне АТО зафиксировано 49 обстрелов со стороны гибридной армии. Четверо украинских военных ранены, один травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Лебединское, Чермалык, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное, Гнутово.

На донецком направлении танк обстреливал позиции сил АТО в районе Песков, шахты Бутовка и Каменки, а из минометов различных калибров - Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое и шахту Бутовка. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Пески, Новолуганское, Верхнеторецкое, Пивничное (Кирово- старое название) и Зайцево.

На луганском направлении из 120 миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое и Новотошковское, а из стрелкового оружия - Станицу Луганскую.





24 февраля в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, 16 военнослужащих получили ранения и травмы.

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