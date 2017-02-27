В Сумах СБУ ликвидировала контролируемый из РФ канал связи: видео

Неконтролируемый канал международной телефонной связи, которым отдаленно руководили из России, ликвидировали в Сумах сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и полицией. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Четверо сумчан подозреваются в том, что через Интернет с помощью IP-телефонии получали российский трафик в обход международных центров коммутации. Как сообщили в пресс-службе, затем трафик обрабатывался специализированным программно-аппаратным телекоммуникационным комплексом и под видом местных телефонных разговоров направлялся в сети украинских операторов мобильной связи. В СБУ предполагают, что таким образом осуществлялась телефонная связь, в том числе и с абонентами, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Средства на аренду помещений, а также вознаграждение за свою незаконную деятельность злоумышленники получали в виде электронных переводов от российской фирмы. Во время обысков в офисах и местах проживания злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, SIM-банк, беспроводные модемы и полторы сотни карточек украинских операторов сотовой связи. Общая стоимость изъятого оборудования составляет более полумиллиона гривень", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в сеть электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности продолжаются. Также изучается возможная связь злоумышленников с российскими спецслужбами.

26 декабря 2016 года сотрудники СБУ пресекли в Донецкой области деятельность несанкционированного международного канала связи, который использовали террористы.

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