Морпехи в Широкино: Боевики ведут обстрелы, боясь открытого боя

Боевики гибридной армии РФ постоянно обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины в Широкино из различных видов вооружения, но при этом боятся вступать в открытый бой. Об этом говорят несущие там службу военные, сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Широкино, расположенное в 15 км от Мариуполя, уже третий год подряд остается одной из самых горячих точек зоны АТО. Российско-террористические войска целенаправленно обстреливают этот населенный пункт практически каждый день.



Обстрелами повреждены частные дома, санатории и другие объекты инфраструктуры. Улицы поселка плотно завалены обломками. Местных жителей в Широкино не осталось.

Морские пехотинцы ВСУ, которые держат здесь оборону, рассказывают, что последние несколько дней террористы продолжают вести обстрелы из ствольной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Увеличение провокаций морпехи связывают с прибытием во временно оккупированные районы Донбасса "гуманитарных конвоев" из России.





"Кроме стрельбы и провокаций, боевики ничего не умеют. В открытый бой боятся вступать. Обстрелы в основном ведутся из временно оккупированных Саханки, Дзержинского, Ленинского и Сергеевки, а командные пункты боевики расположили в Безымянном, что неподалеку от Новоазовска", - говорит командир батальона морской пехоты Виктор Сикоза.





По словам офицера, боевой и моральный дух его подчиненных высокий. В подразделение возвращаются воины четвертой, пятой и шестой волн мобилизации, которые, отдохнув, заключают контракты на службу в ВСУ.



"Противник в Широкино не зайдет, так как понесет большие потери. Мы хорошо укреплены и вооружены", - подчеркнул комбат.

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Ранее сегодня, 27 февраля, сообщалось, что боевики обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов и танков, в результате чего за минувшие сутки, 26 февраля, двое украинских военных погибли, двое - получили ранения, еще двое - травмированы.

Фото: mil.gov.ua; видео: YouTube



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