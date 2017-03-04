USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Запорожье СБУ обнаружила нелегальную партию "Боярышника": видео

04.03.2017, 02:19

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили почти 200 тыс бутылок продукции "Лосьон косметический "Боярышник" российского производства. Товар находился на складе частного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время проведения избирательного тестирования жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения.

Сообщается, что по оптовым ценам стоимость товара составляется более 2 млн гривень.

Открыто уголовное производство по статье 321 УК (незаконное производство, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта ядовитых или сильнодействующих веществ).

3 марта в Харькове СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 20 млн гривень.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 