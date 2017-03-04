В Запорожье СБУ обнаружила нелегальную партию "Боярышника": видео
В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили почти 200 тыс бутылок продукции "Лосьон косметический "Боярышник" российского производства. Товар находился на складе частного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время проведения избирательного тестирования жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения.
Сообщается, что по оптовым ценам стоимость товара составляется более 2 млн гривень.
Открыто уголовное производство по статье 321 УК (незаконное производство, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта ядовитых или сильнодействующих веществ).
3 марта в Харькове СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 20 млн гривень.
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