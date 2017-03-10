В Украине испытали партию противотанковых ракет от КБ Луч: видео
10.03.2017, 17:05
Конструкторское бюро Луч провело испытания партии противотанковых ракет украинского производства. Видео испытания обнародовано на официальном канале бюро в YouTube.
"КБ Луч подтвердило заявленные характеристики очередной партии противотанковых ракет в интересах заказчика", - сказано в описании к видео.
Как видно на записи, противотанковые ракеты поразили мишень с высокой точностью.
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