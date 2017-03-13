Жительница Марьинки: Я бы не ела и не пила - лишь бы не стреляли
Боевики постоянно обстреливают мирные кварталы Марьинки в Донецкой области.
Местные жители жалуются, что за почти три года гибридной войны они никак не могут привыкнуть к такой жизни.
Они подчеркивают, что обстрелы боевики усиливают именно ночью.
Владимир, местный житель отметил: "Тревожно...когда на кровати, когда под кроватью, как получится (находится, - ред.)".
Пенсионерка Ольга Ивановна призналась, что пережила уже две войны, однако так страшно, как сейчас, не было никогда.
"Не так тогда (Вторая мировая война, - ред.) стреляли", - добавила она.
По ее словам, больше всего сейчас не хватает мира.
"Я б уже не ела, не пила, только бы не стреляли", - сказала она.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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