Опубликовано видео разгона участников блокады в Донбассе

В сети опубликовали несколько видео с места якобы разгона блокады оккупированных территорий. Одно из видео обнародовано на канале YouTube Iuliana Koptieva.

На записи видно, как силовики проводят задержание мужчины, кладут его на землю и обезоруживают. Во время съемки правоохранители призывают оператора "отойти дальше".

В СБУ и в полиции не комментируют данных видеозаписей.

Ранее сегодня в штабе торговой блокады заявили о штурме сотрудниками СБУ и полиции одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области.

Позже в СБУ заявили, что в Донецкой области сотрудники Службы в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человек, у которых изъяли оружие.

В СБУ не уточнили, связана ли операция по задержанию людей с сообщением участников блокады.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.