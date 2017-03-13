Опубликовано видео разгона участников блокады в Донбассе
В сети опубликовали несколько видео с места якобы разгона блокады оккупированных территорий. Одно из видео обнародовано на канале YouTube Iuliana Koptieva.
На записи видно, как силовики проводят задержание мужчины, кладут его на землю и обезоруживают. Во время съемки правоохранители призывают оператора "отойти дальше".
В СБУ и в полиции не комментируют данных видеозаписей.
Ранее сегодня в штабе торговой блокады заявили о штурме сотрудниками СБУ и полиции одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области.
Позже в СБУ заявили, что в Донецкой области сотрудники Службы в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человек, у которых изъяли оружие.
В СБУ не уточнили, связана ли операция по задержанию людей с сообщением участников блокады.
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