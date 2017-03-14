Опубликовано видео столкновений на блокпосту в Славянске

Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям народного депутата, под руководством которого якобы было совершено нападение на полицейских в Славянске. Об этом на брифинге в Краматорске.заявил замглавы Нацполиции - начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, комментируя конфликт в Славянске.

Имя народного депутата не называется. Вместе с тем, на опубликованной правоохранителями видеозаписи видно нардепа Владимира Парасюка.

Командир роты спецназначения полиции области Юрий Голубан заявил, что он принял решение не использовать огнестрельное оружие против нападавших.

Голубан заявил, что во время конфликта пострадали семь сотрудников полиции, из них пятеро - бойцы роты спецназначения и двое - Славянского отдела полиции. В нападении, по его словам, участвовали около 40-45 человек.

Аброськин подчеркнул, что сотрудники полиции подвергаются постоянным нападкам со стороны народных депутатов. "Яркий пример, когда не просто оскорбили, а дали команду побить сотрудников полиции. Сейчас мы анализируем эту ситуацию. Оценку действиям народного депутата должен предоставить Генпрокуратура", - отметил он.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Ранее сегодня в полиции заявили, что около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт. В результате конфликта, по данным полиции, пострадали, семь человек.

Народный депутат Владимир Парасюк опубликовал у себя в Facebook видеозапись, на которой он заявляет, что на одном из блок-постов сотрудники полиции открывали по нему и "по его людям" огонь.

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