На север от Ясиноватой открыт блокпост: борются с контрабандой
Правоохранители перекрыли еще один путь доставки контрабанды на временно оккупированные территории востока, установив блокпост в районе села Верхнеторецкое. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Направления, которые будут контролировать силовики, следующие: железнодорожный путь Константиновка - Новгородское (станция Фенольная) - Верхнеоторецкое - Ясиноватая и автотрассы между Константиновкой, Торецком и Ясиноватой.
Новый блокпост будет работать круглосуточно, личный состав - сотрудники полиции и нацгвардейцы.
"Дополнительные стационарные блокпосты откроются по всей линии разграничения в ключевых транспортных узлах. Кроме того, трассы и второстепенные дороги будут патрулировать мобильные группы полиции", - добавил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, правоохранители помимо проверок документов и осмотра транспорта будут проводить контрдиверсионные мероприятия, пресекать трафик оружия и боеприпасов, задерживать участников гибридной армии РФ и "обычных" преступников, находящихся в розыске.
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