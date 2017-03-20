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Военные показали видео обстрела боевиками Водяного

20.03.2017, 17:56

Военное телевидение Украины опубликовало видео обстрела боевиками населенного пункта Водяное.

Как ранее сообщал штаб АТО, в результате обстрела боевиками поселка Водяное под Мариуполем погибли двое украинских военных, еще семеро получили ранения.

Отмечается, что по позициям АТО у Водяного оккупанты применили Грады, артиллерию калибра 152 мм и 122 мм.

"Враг выпустил 40 снарядов калибра 152 мм, 40 снарядов калибра 122 мм и 55 мин калибра 120 мм. Кроме того, во время обстрела противник применил реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 Град, осуществив 65 выстрелов", -рассказали в штабе.

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