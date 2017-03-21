В Харькове неизвестный бросил в аптеку гранату: фото, видео
В Харькове неизвестный злоумышленник бросил в помещение аптеки боевую гранату РГД-5. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления национальной полиции Харьковской области.
Информация о происшествии, которое произошло в переулке Белостоцком, поступила в Московский отдел полиции сегодня, 21 марта, около 2:30.
По сведениям полиции, неизвестный бросил в помещение аптеки, которая находится в полуподвальном помещении дома, гранату РГД-5. С места происшествия изъяты обломки корпуса, кольцо с чекой и другие вещественные доказательства. От действий злоумышленника никто не пострадал.
Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
Сейчас принимаются меры для установления лица, совершившего преступление. Проверка продолжается.
Ранее сообщалось, что в Ровно на улице Степана Бандеры около трех часов ночи прогремел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управления патрульной полиции. Полицейские установили, что причиной взрыва стал выстрел из противотанкового гранатомета.
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