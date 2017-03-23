Пограничники нашли львенка, спрятанного среди двух тысяч попугаев

Сегодня в международном пункте пропуска Черноморский морской торговый порт пограничники Одесского отряда совместно с работниками таможни обнаружили новорожденного львенка, которого пытались незаконно вывезти за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

При оформлении на выезд из Украины одного из теплоходов на пограничный контроль прибыл легковой автомобиль Fiat под управлением гражданина Турции и с двумя пассажирами.

Транспортным средством перевозили 2245 попугаев и четырех котов. В ходе проведения углубленного осмотра пограничники среди животных, которых иностранцы перевозили с необходимыми разрешительными документами, обнаружили еще одно животное.

Выяснилось, что один из пассажиров спрятал в багажном отделении за клетками с попугаями под одеялом, в спортивной сумке с личными вещами, львенка, о чем своих соотечественников не предупредил.

Львенка, которому всего месяц от роду, иностранец пытался тайно вывезти в Турцию.

По данному факту проинформировали ветеринарную службу порта.

Сейчас экзотическое животное направили в Одесский зоопарк, а иностранца привлекли к ответственности за нарушение законодательства.

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