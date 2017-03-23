Мощный взрыв в Балаклее попал в прямой эфир телеканала - видео

В прямой эфире телеканала 112 Украина, который ведет трансляцию из Харьковской области, где под городом Балаклея продолжают гореть склады артиллерийских снарядов, попал момент одного из мощных взрывов.

На видеозаписи видно огромный огненно-дымовой "гриб", который поднимается в небо на фоне жилой застройки.

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Сегодня, 23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. По состоянию на 10:00 горит треть арсенала. Военная прокуратура говорит о диверсии.

Из близлежащей жилой застройки эвакуированы люди - всего около 20 тысяч человек. В городе усилили охрану порядка во избежание мародерства.

Видео: Youtube / 112 Украина

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