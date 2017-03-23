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В сети появилось видео первых минут после убийства Вороненкова

23.03.2017, 14:09

На видео запечатлены первые минуты после убийства в центре Киева бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева. 

Около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Президент Украины Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".

Читайте также: Убийство российского экс-депутата Вороненкова в Киеве: хроника

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