В сети появилось видео первых минут после убийства Вороненкова

На видео запечатлены первые минуты после убийства в центре Киева бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева.

Около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Президент Украины Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".

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