Балаклею защищают от мародеров 600 правоохранителей: видео

300 полицейских и 300 бойцов Национальной гвардии патрулируют Балаклею. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



В городе работают 16 полицейских постов, которые перекрывают въезд в город.



Правоохранители работают, чтобы не допустить случаев мародерства.

Жителей в случае необходимости призывают обращаться за помощью: по номеру 102, в дежурную часть Балаклейского отдела полиции: (05749) 20908 или к начальнику местной полиции: 0660305300.

Ночью 23 марта на складах воинской части около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы местные жители - около 20 тысяч человек. В Балаклее усилили охрану порядка во избежание мародерства.

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