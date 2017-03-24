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Балаклею защищают от мародеров 600 правоохранителей: видео

24.03.2017, 04:30

300 полицейских и 300 бойцов Национальной гвардии патрулируют Балаклею. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В городе работают 16 полицейских постов, которые перекрывают въезд в город. 

Правоохранители работают, чтобы не допустить случаев мародерства. 

Жителей в случае необходимости призывают обращаться за помощью: по номеру 102, в дежурную часть Балаклейского отдела полиции: (05749) 20908 или к начальнику местной полиции: 0660305300.

Ночью 23 марта на складах воинской части около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы местные жители - около 20 тысяч человек. В Балаклее усилили охрану порядка во избежание мародерства.

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