Оцените масштабы: в сети появилось дрон-видео пожаров в Балаклее
В сети появились две видеозаписи, на которых с высоты птичьего полета запечатлена территория под Балаклеей с горящими артиллерийскими складами.
На видео видно, насколько обширна территория, где хранятся, в том числе в уцелевших подземных бункерах, снаряды к танкам, ствольной артиллерии и ракеты к ЗРК.
Видео: Радио Свобода
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23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Военная прокуратура и Минобороны говорят о диверсии.
Из близлежащей жилой застройки были эвакуированы люди (около 20 тысяч человек), город от мародеров охраняют около 600 нацгвардейцев. По состоянию на утро 24 марта взрывов в Балаклее стало меньше, военные начали разминирование прилегающей территории, люди возвращаются в свои дома.
Из-за взрывов в Балаклее погибла местная жительница.
Видео: Youtube / 112 Украина
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