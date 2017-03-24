Оцените масштабы: в сети появилось дрон-видео пожаров в Балаклее

В сети появились две видеозаписи, на которых с высоты птичьего полета запечатлена территория под Балаклеей с горящими артиллерийскими складами.

На видео видно, насколько обширна территория, где хранятся, в том числе в уцелевших подземных бункерах, снаряды к танкам, ствольной артиллерии и ракеты к ЗРК.

Видео: Радио Свобода

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23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Военная прокуратура и Минобороны говорят о диверсии. Из близлежащей жилой застройки были эвакуированы люди (около 20 тысяч человек), город от мародеров охраняют около 600 нацгвардейцев. По состоянию на утро 24 марта взрывов в Балаклее стало меньше, военные начали разминирование прилегающей территории, люди возвращаются в свои дома. Из-за взрывов в Балаклее погибла местная жительница.

Видео: Youtube / 112 Украина

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