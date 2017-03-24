В России горит Казанский пороховой завод: видео

В России горит цех готовой продукции в Казанском пороховом заводе, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Согласно сообщению, пожарно-спасательные подразделения тушат пожар по третьему номеру сложности. На место направили дополнительные пожарные расчеты.

В результате инцидента один человек погиб.

Ростехнадзор 21 марта назвал завод одним из самых проблемных предприятий в аварийном смысле.

Как сообщает российское агентство, предприятие расположено в старейшем и самом густонаселенном районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.

23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Военная прокуратура и Минобороны говорят о диверсии. Сегодня, 24 марта, заместитель министра обороны Игорь Павловский сообщил, что пожар на арсенале погашен, последствия продолжают ликвидировать.

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