В России произошло извержение спящего уже 200 лет вулкана: видео

Вчера, 24 марта, на юге Камчатки в России произошло извержение вулкана, который был неактивен на протяжении 200 лет. Есть вероятность выпадения пепла, выброшенного на высоту 3-6 км над уровнем моря, в городе Северо-Курильск, сообщает ТАСС.

"На вулкане за предыдущие двое суток произошло более 200 землетрясений. По визуальным данным кордона Прибрежный, расположенного в 30 км на северо-запад от Камбального, в пятницу в 21:50 по Гринвичу (00:50 мск субботы) наблюдался пепловый столб высотой от 3 до 6 км над уровнем моря. Согласно спутниковым данным на 02:33 по Гринвичу (05:33 мск), на высоте 7 км над уровнем моря зафиксирован пепловый шлейф длиной около 180 км южного/юго-западного направления", - сказали в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра в России Единая геофизическая служба РАН.

Для Камбального установлен угрожающий, оранжевый цветовой код опасности для авиации. Специалисты филиала отметили, что пока угрозы для авиации нет, но если направление ветра изменится, то это может повлиять на безопасность международных перелетов.

Есть вероятность выпадения пепла в городе Северо-Курильск Сахалинской области. При такой опасности население города будет предупреждено.

Как отмечает агентство, вулкан Камбальний расположен на юге Камчатки. Его предыдущее извержение, возможно, происходило в XVIII веке. На вершине расположен кратер овальной формы, размером 800 на 400 м, открытый на юго-запад, глубина - 150 м. Свое имя он получил от казаков-первопроходцев, которые назвали его по одноименной реке Камбальной, а сама река называется так из-за большого количества камбалы в приустьевой части моря.

В конце февраля в восточной части итальянского острова Сицилия после восьми месяцев затишья проснулся один из самых крупных в Европе вулкан

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.