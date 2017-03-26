Штаб АТО: 81 обстрел, 6 бойцов ранены, 2 получили боевые травмы

В районе проведения антитеррористической операции ситуация остается напряженной. За прошедшие сутки, 25 марта, российско-оккупационные войска 81 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксирована на мариупольском направлении, где враг активно использовал оружие, запрещенное минского договоренностями. Позиции под Водяным и Чермалыком противник накрывал огнем ствольной артиллерии калибра 122 мм, применял пулеметы и гранатометы различных систем. Защитников Широкино и Павлополя, подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из минометов калибра 120 мм, а по защитникам Широкино, Павлополя, Водяного, Талаковки и Красногоровки - из минометов калибра 82мм. В Новотроицком, Широкино и Водяном проявляли активность вражеские снайперы. Защитников Широкино обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2, а Красногоровки - из противотанкового ракетного комплекса. По защитникам Марьинки вел огонь танк.

На донецком направлении наибольшую активность враг проявлял под Авдеевкой, Новгородским, Опытным и Троицким. В течение суток позиции ВСУ враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и из минометов калибра 120 мм и 82мм. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Пески зафиксировано применение врагом стрелкового оружия и минометов калибра 82мм. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем противник обстреливал опорные пункты под Невельским и Каменкой.

На луганском направлении напряженная обстановка была под Новозвановкой, там враг применял гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82мм.

Для снижения огневой активности врага, подразделения сил АТО открывали огонь.

В поселке Зайцево в результате обстрела со стороны оккупантов погибли два мирных жителя.

За 24 марта боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных погибли, двое - ранены.

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