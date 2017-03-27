Освобожден похищенный прошлым летом чиновник Укрзалізниці - МВД

Полиция Киевской области освободила Валерия Людмирского, которого похитители восемь месяцев удерживали в заложниках ради выкупа 10 млн евро. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"В результате многомесячной сложной и кропотливой оперативно-розыскной работы полиция Киевской области провела блестящую операцию и освободила Валерия Людмирского, похищенного 18 июля 2016 года. Двое фигурантов дела задержаны, тайник-бункер для заложников установлен, изъято оружие и взрывчатка. Проводятся мероприятия по розыску и задержанию организатора и заказчика преступления", - написал Аваков.

Аваков рассказал, что начальник департамента электроснабжения Укрзалізниці Валерий Людмирский был похищен во время прогулки с собакой вечером 18 июля 2016 года. Злоумышленники застрелили собаку и, угрожая оружием, заставили потерпевшего сесть в их автомобиль. Позже похитители вступили в контакт с семьей с требованием выкупа в 10 млн евро.

По словам министра, восемь месяцев правоохранители проводили гласную и негласную отработку этого преступления, устанавливали круг лиц, которые могли быть причастны и место, где мог удерживаться похищенный.

"Вчера ночью в частном доме в селе Фастовец Киевской области правоохранители обнаружили подвальный тайник-бункер, состоящий из двух камер, оборудованный вентиляцией, освещением, водоснабжением и канализацией, бронированными дверями и постоянным видеонаблюдением - помещение явно специально готовилось для длительного удержания заложников. В соседней камере изъяты автомат Калашникова, магазины для него, пистолеты иностранного производства, подствольный гранатомет с гранатами и килограмм тротила", - сообщил Аваков.

По словам потерпевшего, били его только во время похищения, в остальное время физических пыток не применялось. В настоящее время пострадавший находится в больнице, по словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По подозрению в участии в преступлении задержан гражданин РФ (дагестанец) и гражданин Украины. Проводятся мероприятия по розыску и задержанию организатора и заказчика преступления.

Уголовное производство, ранее открытое по статье 115 (умышленное убийство) переквалифицировано на статьи 189 (вымогательство) и 146 (незаконное лишение свободы или похищение) УК Украины.

По данным следствия, организатор и члены его группы прибыли в Украину легально в 2015 году и оставались на территории страны уже незаконно более двух лет. В ходе реализации преступного замысла, они завербовали гражданина Украины, мотивировали его принять ислам, и при его содействии купили частный дом в селе Фастовец Киевской области. Затем в подвале дома был оборудован тайник-бункер с двумя камерами для длительного содержания заложников.





"Всего за 2015-2016 годы только в Киевской области было совершено 12 похищений. В основном, потерпевшими становятся обеспеченные люди, за которых близкие выплачивают огромные суммы. Однако Валерий Людмирский стал первым государственным чиновником, который был похищен ради выкупа", - отметил министр внутренних дел.





Фото: facebook.com/arsen.avakov

Он добавил, что, судя по длительной и тщательной подготовке и оборудованию бункера, целью ОПГ было системное похищение и незаконное удерживание людей с целью выкупа.

Нацполиция проверяет причастность установленных участников похищения Валерия Людмирского к известным международным ОПГ, и обратилась в СБУ с просьбой проверить, не имеют ли фигуранты дела отношения к исламским террористическим группам.

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