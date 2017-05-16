Боевики готовят прорыв под Павлополем - Минобороны

Боевики готовятся к прорыву под Павлополем Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Террористы стягивают на этом направлении живую силу и технику, а также "прощупывают" оборону сил АТО обстрелами.

"Украинские военные перехватили радиоэфир террористов. По их словам, они готовятся к прорыву под Павлополем. Для этого противник стягивает живую силу и технику на этом направлении", - сказано в сообщении.

Как сообщал штаб АТО, 12 мая на приморском направлении террористы из стрелкового оружия и гранатометов различных систем обстреливали опорные пункты военных вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Чермалыка.

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