В пункте пропуска Гоптовка силовики изъяли автомат Калашникова

Сотрудники Государственной пограничной службы изъяли автомат Калашникова в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"На границе с Россией по предварительной информации сотрудников СБУ пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили автомат Калашникова. Его пытались скрыто перевезти через пункт пропуска Гоптовка", - говорится в нем.

Оружие в разобранном виде было обнаружено во время погранично-таможенного оформления автобуса Торецк - Москва у 26-летнего мужчины, в отношении которого была ориентировка СБУ.

В течение минувших суток, 28 мая, боевики 48 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе, в частности и из систем вооружения, запрещенных минскими соглашениями. В результате боевых действий семеро украинских военнослужащих получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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