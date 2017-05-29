В пункте пропуска Гоптовка силовики изъяли автомат Калашникова
Сотрудники Государственной пограничной службы изъяли автомат Калашникова в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"На границе с Россией по предварительной информации сотрудников СБУ пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили автомат Калашникова. Его пытались скрыто перевезти через пункт пропуска Гоптовка", - говорится в нем.
Оружие в разобранном виде было обнаружено во время погранично-таможенного оформления автобуса Торецк - Москва у 26-летнего мужчины, в отношении которого была ориентировка СБУ.
В течение минувших суток, 28 мая, боевики 48 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе, в частности и из систем вооружения, запрещенных минскими соглашениями. В результате боевых действий семеро украинских военнослужащих получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.
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