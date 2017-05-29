Запрет каналов: СБУ пресекла деятельность "перепрошивальщиков" ТВ

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили и пресекли распространение на территории Украины программного обеспечения для просмотра запрещенных телеканалов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники Управления СБУ в Харьковской области установили, что менеджмент одной из разветвленных оптово-розничных сетей, которая реализует бытовую электротехнику, организовал установки дополнительного программного обеспечения на SMART-телевизоры. За дополнительную плату покупателям предлагали "перепрошить" телевизор, чтобы получить возможность свободно просматривать телевизионные пропагандистские каналы страны-агрессора, запрещенные Национальным Советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины из-за угрозы национальной безопасности. Стоимость такой услуги составляла 1900 грн.

Правоохранители выяснили, что разработали программное обеспечение отечественные ИТ-специалисты, которые также занимались администрированием интернет-ресурсов для поддержки трансляции запрещенных каналов. Хостинг осуществляла одна из крупнейших в Украине провайдерских компаний.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков в магазинах торговой сети в Харькове и по местам проживания фигурантов дела. Правоохранители обнаружили бухгалтерскую и другую документацию, доказывающую реализацию нелегального программного обеспечения. Доступ к серверному оборудованию, которое находится в Киеве, заблокирован.

Сейчас уголовное производство осуществляется по ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям.

Сотрудники спецслужбы также осуществляют проверку возможной причастности менеджмента торговой сети к уклонению от уплаты налогов и сокрытия реальных финансово-экономических и учетных процессов компании от государственных контролирующих органов.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

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В Интернет-ассоциации Украины заявили о "создании политической цензуры", а Репортеры без границ видят в этом "наступление на свободу слова и информации". В НАТО сообщили, что решение о блокировании сайтов государства-оккупанта РФ лежит в плоскости нацбезопасности, а не свободы слова и доступа к информации, "как и заявили украинские власти". Своей официальной позиции Госдеп США не озвучивал.

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