Во Львове правые ворвались в облсовет: есть пострадавшие - видео

Во Львове сегодня, 30 мая, представители правых сил сорвали сессию областного совета, ворвавшись в зал заседания и забросав помещение дымовыми шашками, в результате столкновений есть пострадавшие. Об этом сообщает УНИАН.



Перед этим около сотни представителей ВО Свобода, Национального корпуса и Правого сектора пикетировали облсовет, требуя от депутатов принять обращение к президенту и Верховной Раде касательно закона об амнистии в 2016 году, который так и не был подписан главой государства.



Участники акции выражали возмущение промедлением президента с подписанием закона, который также касается бойцов АТО, осужденных за незначительные преступления.



Не дождавшись рассмотрения данного вопроса депутатами, около 50 протестующих, прорвав кордон охраны и полиции, из разных ходов ворвались в сессионный зал и забросали помещение дымовыми шашками. Части депутатов удалось выйти, других участники акции на некоторое время заблокировали в заполненном дымом зале.



После этого глава Львовского облсовета Александр Ганущин объявил перерыв в работе сессии.



По данным СМИ, в ходе столкновений пострадала журналистка одного из местных телеканалов, находящаяся на шестом месяце беременности: ей в голову попала дымовая шашка. Пострадавшую госпитализировали.



Некоторые издания отмечают, что у протестующих, выкрикивавших националистические лозунги, ощущался русскоязычный акцент.



Спустя некоторое время депутаты согласились рассмотреть требования националистов и принять решение по этому вопросу 1 июня 2017 года. После этого молодчики покинули здание органа самоуправления.















В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что во время столкновений в облсовете охрану порядка обеспечивали около ста правоохранителей. После произошедшего 11 полицейских обратились за медицинской помощью, большинство из них - сотрудники патрульной полиции Львова.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Виновным грозит от трех до семи лет тюремного заключения.

28 мая 2017 года в Одессе у ночного клуба, где должен был состояться концерт певицы Светланы Лободы, прошли протесты с требованием отмены выступления, которые переросли в столкновения.

Фото: lv.npu.gov.ua; видео: Zaxid.Net, Нацкорпус, Mykola Hirniak

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