Опубликовано видео спасения полицейскими самоубийцы в Харькове

Харьковское издание 057 опубликовало видео спасения полицейскими мужчины, который намеревался прыгнуть с балкона на 7 этаже.

В пресс-службе патрульной полиции Харькова сообщили, что инцидент произошел 29 мая.

Около 10 часов утра патрульные получили вызов о том, что на 7-м этаже многоэтажного дома на подоконнике находится человек.

Немедленно прибыв на место происшествия, полицейские увидели мужчину, который находился на балконе и намеревался прыгнуть вниз. Патрульные начали переговоры с неизвестным. На место сразу вызвали скорую и бригаду ГосЧС.

Во время разговора мужчина сообщил полицейским, что прыгнет вниз, если не поговорит со своей тетей. Патрульные привезли женщину на место происшествия. Она впустила их в квартиру. Пока полицейские с улицы разговаривали с мужчиной и отвлекали его, другие патрульные схватили экстремала и затянули в помещение. Он госпитализирован.

В начале мая в Киеве 32-летняя уроженка Луганской области пыталась выпрыгнуть с 11-го этажа многоэтажки, но зацепилась за блок охлаждения кондиционера. Ее спасли сотрудники Оболонского управления полиции.

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