В Винницкой области задержаны 42 человека с оружием: видео, фото

В результате попытки рейдерского захвата фермерского хозяйства в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области получили ранения 6 человек. Полиция задержала 42 вооруженных мужчин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Парни в балаклавах рискнули захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района. Между местным фермером-арендатором, поддерживаемым местными жителями, и незваными гостями завязалась драка", - написал Князев.

По его словам, спецназ полиции задержал 42 мужчин. Их личности устанавливаются. Оружие изъято.





















Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Полиция квалифицировала этот факт как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК), что наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.

Князев отметил, что в результате нападения на фермерское хозяйство 45-летний житель Метановка получил ранения в живот. С травматическими ранениями за помощью к врачам обратились еще пять человек. Их жизни ничего не угрожает. От госпитализации люди отказались.

Напомним, полиция сегодня сообщила, что в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области около 20 вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока и начали стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.

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