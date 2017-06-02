В Умани сотрудник уголовного розыска задержан на взятке: видео

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке руководителя одного из секторов уголовного розыска Уманского отдела полиции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Силовики установили, что капитан полиции требовал от местного жителя $3 тыс за непривлечение к уголовной ответственности за совершение кражи и хранение наркотических веществ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в городе при получении взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее сегодня сообщалось, что в Торецке Донецкой области прокурор, угрожая работнику полиции уголовной ответственностью, потребовал от него три тысячи гривен так называемого откупа. Прокурора задержали в служебном кабинете.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.