В Умани сотрудник уголовного розыска задержан на взятке: видео
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке руководителя одного из секторов уголовного розыска Уманского отдела полиции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Силовики установили, что капитан полиции требовал от местного жителя $3 тыс за непривлечение к уголовной ответственности за совершение кражи и хранение наркотических веществ.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в городе при получении взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Ранее сегодня сообщалось, что в Торецке Донецкой области прокурор, угрожая работнику полиции уголовной ответственностью, потребовал от него три тысячи гривен так называемого откупа. Прокурора задержали в служебном кабинете.
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