Депутат сообщила о частичной потере зрения Королевской: видео

Народный депутат Наталия Королевская в результате сегодняшнего инцидента в Одессе, когда ее облили зеленкой, получила ожог глаза и частичную потерю зрения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Одесского облсовета от Оппозиционного блока Ирина Ковалиш.

"У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения", - написала она.

Как сообщалось, Королевскую облил зеленкой возле отеля Гагарин в Одессе, где проходила конференция "Женщины за мир", неизвестный в камуфляжной форме.

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