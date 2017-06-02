Депутат сообщила о частичной потере зрения Королевской: видео
02.06.2017, 20:41
Народный депутат Наталия Королевская в результате сегодняшнего инцидента в Одессе, когда ее облили зеленкой, получила ожог глаза и частичную потерю зрения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Одесского облсовета от Оппозиционного блока Ирина Ковалиш.
"У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения", - написала она.
Как сообщалось, Королевскую облил зеленкой возле отеля Гагарин в Одессе, где проходила конференция "Женщины за мир", неизвестный в камуфляжной форме.
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