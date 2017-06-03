На Запорожье задержан мужчина за попытку изнасилования подростка
В Запорожской области задержан за нанесение тяжких телесных повреждений и попытку изнасилования 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.
"Ранее судимый злоумышленник задержан за нанесение тяжких телесных повреждений и попытку изнасилования девочки 2004 года рождения", - сказано в сообщении.
В полиции рассказали, что утром 1 июня девочка поехала в конный клуб на урок верховой езды. Переодевшись и оставив мобильный телефон в конюшне, она пошла через урочище к лошадям, которые паслись неподалеку на пастбище. После это она на связь не выходила.
Ребенка нашли вечером в зарослях урочища в крайне тяжелом состоянии. Девочка была доставлена в больницу и прооперирована, сообщили в полиции.
Злоумышленник в марте этого года был освобожден из мест лишения свободы на оккупированной территории и прибыл в Запорожье. Подрабатывал охранником на строительстве в селе Хортица.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.
Напомним, в этот же день, 1 июня, в Андреевке Волновахского района Донецкой области неизвестный изнасиловал и убил 14-летнюю девочку.
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