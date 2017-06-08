В Луцке сгорел автомобиль нардепа Лапина: фото, видео

В Луцке неизвестные подожгли автомобиль депутата Верховной Рады от фракции Народный фронт Игоря Лапина. Об этом сообщает местное издание Volynnews, а также подтверждает сам депутат на странице в Facebook.

По информации издания, инцидент произошел около 4:00 на улице Черновола.

По данным СМИ, автомобиль официально задекларирован, однако им пользовались дети народного избранника, а Игорь Лапин ездил на нем редко.

"Прежде всего, это авто не нардепа Игоря Лапина, а семьи сына. А Игорь Лапин только им пользовался и внес в декларацию. Это чтобы будущие манипуляции убрать", - пояснил депутат в эфире 112 телеканала.





Фото: facebook.com/Игорь Лапин

Лапин связывает поджог его авто с приближающимися выборами мэра.

У депутата это не первый инцидент с автомобилем. 9 июня 2016 года машину Лапина со стрельбой пытались ограбитьдвое неизвестных, депутат в ответ на стрельбу применил оружие.

Лапин был избран в Раду по одномандатному избирательному округу №22 в Луцке.

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