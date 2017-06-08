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В Николаевском облсовете подрались депутаты и боксер: фото, видео

08.06.2017, 15:03

В Николаевском областном совете в четверг, 8 июня, между двумя депутатами произошла драка, в которую также вмешался известный боксер. Об этом сообщает местное издание НикВести.

Участниками инцидента стали экс-член фракции БПП Солидарность в облсовете Федор Барна и лидер фракции Оппозиционный блок Владимир Фроленко. Драке предшествовал конфликт на заседании бюджетной комиссии, во время которого Фроленко в резкой форме потребовал от Барны "закрыть рот".

После словесной перепалки экс-член БПП вызвал представителя Оппоблока на "мужской разговор" в коридор, где и произошла драка. При этом первый замглавы облсовета Иван Кухта заблокировал дверь депутатской комнаты и не пускал журналистов в коридор, чтобы они "не делали сенсацию", утверждает издание.



Когда журналистам все же удалось выйти в вестибюль, они увидели, как Фроленко зажал шею Барне, а неизвестный мужчина избивал последнего. Позднее выяснилось, что третьим участником драки был известный боксер, мастер спорта международного класса Олег Буц.


Олег Буц (фото - nikvesti.com)

После инцидента заседание бюджетной комиссии было экстренно закрыто.

Позднее Фроленко в комментарии журналистам отрицал факт драки и заявил, что они с Барной "обнимались".

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Ранее сегодня, 8 июня, сообщалось, что в Лисичанске Луганской области мэр подрался с депутатом горсовета.

Фото и видео: НикВести

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