В Запорожье задержали банду из правоохранителей: видео

В Запорожье сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали шестерых действующих и бывших правоохранителей, которые подозреваются в причастности к организованной группировке, занимавшейся разбойными нападениями. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В пресс-службе уточнили, что в состав бандформирования входили бывшие сотрудники спецподразделения Беркут, а также действующие сотрудники полиции.

"Злоумышленники получали от информаторов данные о получении гражданами больших сумм наличными. После чего в форме появлялись по месту проживания жителей Запорожья и, угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, отбирали имущество и деньги", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали трех бандитов во время очередного разбойного нападения на квартиру запорожца, где они планировали завладеть сотней тысяч гривен. Сотрудники СБУ утвержлают, что у них есть доказательства причастности группировки к ряду разбойных нападений.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 368 (получение взятки в большом размере должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Всем шестерым подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос о переквалификации преступных действий на статью 257 - бандитизм.

9 июня 2017 года в Бахмуте Донецкой области полиция задержала четырех местных жителей 1998 и 1994 годов рождения, по подозрению в вымогательстве.

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